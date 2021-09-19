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Скандал з підробкою тестів на COVID-19: в Ізраїлі припинили розслідування щодо хасидів, які прибули з Умані - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Віруючих, які повернулися з Умані після святкуванн Рош ха-Шана і були викликані на поліцейське розслідування за звинуваченням в шахрайстві і поширенні хвороб, були повідомлені про те, що їх розслідування було скасовано. Про це пише видання Kikar з посиланням на заяву журналіста Ейнава Кернера, інформує УНН.

Деталі

Виявлені 150 паломників з майже 200 осіб були викликані на допит за підозрою в підробці тестів. Решта осіб поки не знайдені, але передбачається, що розслідування стосовно інших також буде скасовано.

Журналіст Яір Шрек, який супроводжував справу з самого початку, заявив, що “прихильники Бреслава заслуговують вибачень”. Він зазначив: "З самого початку було ясно, що основною причиною помилкових підозр є розрив між результатами тесту MDA і локальної ПЛР.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що десятки хасидів, що повернулися в Ізраїль інфіковані коронавірусом, незважаючи на документи, що свідчать про негативні результати тесту.

Представник ізраїльського МОЗ доктор Шарон Алрой-Прейс заявила, що було зареєстровано не менше 1,5 тис. підтверджених випадків серед більш ніж 1,7 тис. паломників, які повернулися з України.

Довідка

Десятки тисяч євреїв, які є послідовниками брацлавських хасидів, заснованого руху рабином Нахманом наприкінці XVIII століття, — збираються щороку на паломництво Рош-ха-Шана на могилі раббі Нахмана.

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