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Скандал на Волыни: прокуратура инициировала расследование в отношении директора приюта

Скандал на Волыни: прокуратура инициировала расследование в отношении директора приюта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении директора приюта для детей в Рожище и отстранене его от должности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, передает УНН.

"Прокуратура области обратилась в Волынский областной совет и Волынскую областную государственную администрацию, чтобы инициировать назначение и проведение служебного расследования в отношении директора приюта, а также отстранить его от осуществления полномочий директора на время проведения служебного расследования", - говорится в сообщении.

Так, события в коммунальном учреждении "Приют для детей службы по делам детей Волынской областной государственной администрации" в городе Рожище свидетельствуют о необеспечении директором учреждения соблюдения надлежащих условий пребывания, обучения и воспитания детей, а также о ненадлежащем исполнении им служебных обязанностей. Эти события стали основаниями для проведения досудебного расследования по фактам применения физического насилия и причинении воспитанникам телесных повреждений, фактами ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками учреждения, а также факту совершения работником убежища развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Напомним, в Волынской области трое детей, находящихся в местном приюте для несовершеннолетних, заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. По факту информации о насилии в отношении воспитанников приюта полиция открыла уголовные производства.

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