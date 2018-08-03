Скандал на Волині: прокуратура ініціювала розслідування щодо директора притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо директора притулку для дітей у Рожищі та відсторонення його від посади. Про це повідомили у прес-служба прокуратури Волинської області, передає УНН.
"Прокуратура області звернулася до Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації, аби ініціювати призначення та проведення службового розслідування щодо директора притулку, а також відсторонити його від здійснення повноважень директора на час проведення службового розслідування", - йдеться в повідомленні.
Так, події у комунальному закладі "Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації" у місті Рожище свідчать про незабезпечення директором закладу додержання належних умов перебування, навчання та виховання дітей, а також про неналежне виконання ним службових обов’язків. Ці події стали підставами для проведення досудового розслідування за фактами застосування фізичного насильства та спричинення вихованцям тілесних ушкоджень, фактами неналежного виконання службових обов'язків працівниками закладу, а також фактом вчинення працівником притулку розпусних дій щодо неповнолітньої.
Нагадаємо, у Волинській області троє дітей, які знаходяться у місцевому притулку для неповнолітніх, заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. За фактом інформації про насильство щодо вихованців притулку поліція відкрила кримінальні провадження.