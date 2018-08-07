СК РФ возбудил еще три уголовных дела против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще три уголовных дела против украинских военных из-за якобы обстрелов ими гражданских объектов на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.
Как сообщается, в СК РФ установили дополнительные факты “проведения артиллерийских обстрелов” украинскими военными населенных пунктов окуппированного Донбасса — пгт Оленовка и села Сигнальное Петровского района города Донецка, в результате которых получили ранения две мирные жительницы 1953 и 1962 годов рождения.
“В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)”, — заявили в СК.
Кроме этого, якобы из-за обстрелов украинских военных получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, а именно участки газопроводов в городах Донецк, Горловка и Докучаевск.
“В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению этих преступлений”, — говорится в сообщении.
Напомним, СК РФ предъявил обвинение россиянину, который воюет на Донбассе на стороне Украины.