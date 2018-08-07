СК РФ відкрив ще три кримінальні справи проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив ще три кримінальні справи проти українських військових через нібито обстріли ними цивільних об'єктів на окупованому Донбасі. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
Як повідомляється, в СК РФ встановили додаткові факти “проведення артилерійського обстрілу” українськими військовими населених пунктів окупованого Донбасу — смт Оленівка і села Сигнальне Петровського району міста Донецька, у результаті яких отримали поранення дві мирні мешканки 1953 і 1962 років народження.
“У зв’язку з цим порушено ще три кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)”, — заявили в СК.
Крім цього, нібито через обстріли українських військових отримали пошкодження об’єкти цивільної інфраструктури, а саме ділянки газопроводів в містах Донецьк, Горлівка і Докучаєвськ.
“В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення посадових осіб з числа українських військовослужбовців, причетних до скоєння цих злочинів”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, СК РФ пред’явив звинувачення росіянинові, який воює на Донбасі на боці України.