"Ситуация с проездом автотранспорта улучшается": в ГСЧС сообщили, как справляются с последствиями снегопадов
Киев • УНН
После снегопада в Украине ослабляются ограничения на движение транспорта: только четыре дороги закрыты в Николаеве, еще меньше - в Кировограде и Одессе, благодаря усилиям коммунальных служб и Укравтодора по расчистке дорог.
Количество участков, где запрещено движение транспорта уменьшается - сравнивая ситуацию по расчистке дорог, по состоянию на прошлые сутки и сейчас, можно увидеть работу коммунальных служб и Укравтодора. Согласно информации пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжего в эфире телемарафона, все еще запрещено движение на четырех автодорогах в Николаевской области, а также - ограничены для движения несколько автодорог в Кировоградской и Одесской областях, передает УНН.
Детали
По словам представителя ГСЧС Александра Хорунжего, сейчас запрещено движение на четырех автодорогах в Николаевской области. Кроме того, запрет касается трех автодорог в Одесской области, а также три автодороги перекрыты для движения в Кировоградской области.
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Если сравнивать с состоянием на вчера, то конечно мы видим работу и коммунальных служб, и Укравтодора по расчистке дорог - вчера таких участков было 12. То есть ситуация улучшается с проездом автотранспорта
Также он напомнил, что работают, как центральные так и межрегиональные штабы по ликвидации последствий непогоды. Именно они, по его словам, аккумулируют информацию и "принимают решение относительно проезда автомобилей, техники и так далее".
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"Ситуация с проездом автотранспорта улучшается": в ГСЧС сообщили, как справляются с последствиями снегопадов
После снегопада в Украине ослабляются ограничения на движение транспорта: только четыре дороги закрыты в Николаеве, еще меньше - в Кировограде и Одессе, благодаря усилиям коммунальных служб и Укравтодора по расчистке дорог.
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