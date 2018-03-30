Сытник вскоре обнародует позицию НАБУ по "делу Холодницкого"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Официальная позиция Национального антикоррупционного бюро Украины о ситуации с прослушиванием руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого появится в ближайшее время, заявил журналистам директор НАБУ Артем Сытник после панельной дискуссии в Министерстве финансов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Я сейчас ограничен в комментариях, потому что есть тайна досудебного расследования и есть государственная тайна, но в ближайшее время вы услышите официальную позицию НАБУ по этому поводу”, — сказал Сытник.
Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал “элементом медийной войны против антикоррупционных органов” информацию о прослушивании НАБУ кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Как ранее сообщал УНН, в эфире программы “Свобода слова” генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ совместно с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.