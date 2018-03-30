Сытник вскоре обнародует позицию НАБУ по "делу Холодницкого"

“Я сейчас ограничен в комментариях, потому что есть тайна досудебного расследования и есть государственная тайна, но в ближайшее время вы услышите официальную позицию НАБУ по этому поводу”, — сказал Сытник.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал “элементом медийной войны против антикоррупционных органов” информацию о прослушивании НАБУ кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Как ранее сообщал УНН, в эфире программы “Свобода слова” генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ совместно с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.