Ситник невдовзі оприлюднить позицію НАБУ щодо "справи Холодницького"

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Офіційна позиція Національного антикорупційного бюро України про ситуацію з прослуховуванням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з’явиться найближчим часом, заявив журналістам директор НАБУ Артем Ситник після панельної дискусії в Міністерстві фінансів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Я зараз обмежений у коментарях, тому що є таємниця досудового розслідування і є державна таємниця, але найближчим часом ви почуєте офіційну позицію НАБУ з цього приводу”, — сказав Ситник.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав “елементом медійної війни проти антикорупційних органів” інформацію про прослуховування НАБУ кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як раніше повідомляв УНН, в ефірі програми “Свобода слова” генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ спільно з НАБУ проводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.

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