Сырский наградил военных за активные действия на курском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 24 августа наградил украинских военных, которые принимают участие в операции на курском направлении. Об этом Сырский сообщил в Telegram, передает УНН.

Сегодня, в День Независимости, наградил наших храбрых защитников и защитниц за активные действия на Курском направлении. Благодаря вам сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах. Спасибо вам, воины, за смелость и преданность украинскому народу - написал Сирский.

Дополнение



20 августа Верховная Рада проголосовала за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Документ гарантирует военным, воюющим в рф, в частности в курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.

