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Сирський нагородив військових за активні дії на курському напрямку

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових за активні дії на Курському напрямку. Він подякував захисникам за збереження тисяч життів цивільних у прикордонних районах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 24 серпня нагородив українських військових, які приймають участь в операції на курському напрямку. Про це Сирський повідомив у Telegram, передає УНН

Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах. Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу

- написав Сірський. 

Доповнення 

20 серпня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про соціальний захист українських військовослужбовців. Документ гарантує військовим, що воюють у рф, зокрема в курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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