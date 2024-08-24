Сирський нагородив військових за активні дії на курському напрямку
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових за активні дії на Курському напрямку. Він подякував захисникам за збереження тисяч життів цивільних у прикордонних районах.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 24 серпня нагородив українських військових, які приймають участь в операції на курському напрямку. Про це Сирський повідомив у Telegram, передає УНН.
Сьогодні, у День Незалежності, нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах. Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу
Доповнення
20 серпня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про соціальний захист українських військовослужбовців. Документ гарантує військовим, що воюють у рф, зокрема в курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.