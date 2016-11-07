Сирийские и российские студенты устроили митинг под стенами посольства Великобритании в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Митинг сирийских и российских студентов в поддержку российских дипломатов состоялся у посольства Великобритании в Москве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы, сирийские студенты, обучающиеся в Москве, вышли к посольству Великобритании в Москве. Это была акция поддержки России и российских дипломатов", - рассказал президент Союза сирийских студентов в России и странах СНГ Мусса Рамадан.
Перед британским посольством собралось до тысячи человек, которые держали плакаты: "Руки прочь от русских дипломатов", "Руки прочь от России".
Некоторые пришли с флагами России и Сирии. В акции приняли участие сирийские и российские студенты, а также представители различных российских общественных организаций.