Сирийские и российские студенты устроили митинг под стенами посольства Великобритании в Москве

"Мы, сирийские студенты, обучающиеся в Москве, вышли к посольству Великобритании в Москве. Это была акция поддержки России и российских дипломатов", - рассказал президент Союза сирийских студентов в России и странах СНГ Мусса Рамадан.

Перед британским посольством собралось до тысячи человек, которые держали плакаты: "Руки прочь от русских дипломатов", "Руки прочь от России".

Некоторые пришли с флагами России и Сирии. В акции приняли участие сирийские и российские студенты, а также представители различных российских общественных организаций.