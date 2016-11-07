Сирійські та російські студенти влаштували мітинг під стінами посольства Британії у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Мітинг сирійських і російських студентів на підтримку російських дипломатів відбувся біля посольства Великобританії в Москві, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Ми, сирійські студенти, які навчаються в Москві, вийшли до посольства Великобританії в Москві. Це була акція підтримки Росії і російських дипломатів", - розповів виданню президент Союзу сирійських студентів в Росії і країнах СНД Мусса Рамадан.
Перед британським посольством зібралося до тисячі осіб, які тримали плакати: "Руки геть від російських дипломатів", "Руки геть від Росії".
Деякі прийшли з прапорами Росії і Сирії. В акції взяли участь сирійські та російські студенти, а також представники різних російських громадських організацій.