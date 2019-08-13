Синоптики рассказали, какой погодой завершится неделя в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве ближе к концу недели ожидают кратковременные дожди, но на выходных осадков не прогнозируется. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозу синоптиков, 15-16 августа в столице переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.
А вот на выходных, 17-18 августа, осадков не прогнозируется.
"Температура ночью 10-15°; днем 17 августа 19-24°, 18 августа 22-27°", - отметили синоптики.
Напомним, ближе к концу недели в Украине ожидается переменная облачность, на выходных в восточной части страны кратковременные дожди.