Синоптики розповіли, якою погодою завершиться тиждень у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Києві ближче до кінця тижня очікують короткочасні дощі, але на вихідних істотних опадів не прогнозується. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом синоптиків, 15-16 серпня у столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер очікується південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.
А от на вихідних, 17-18 серпня, істотних опадів не прогнозується.
"Температура вночі 10-15°; вдень 17 серпня 19-24°, 18 серпня 22-27°", - зазначили синоптики.
Нагадаємо, ближче до кінця тижня в Україні очікується мінлива хмарність, на вихідних у східній частині країни короткочасні дощі.