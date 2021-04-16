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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 44471 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 120734 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 176223 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 178817 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 262801 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 304746 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155742 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142752 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Синоптики прогнозируют заморозки на выходных

Синоптики прогнозируют заморозки на выходных

Киев  •  УНН

 • 23943 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По Украине в воскресенье, 18 апреля, на поверхности почвы ожидаются заморозки, днем на выходных - до 16° тепла. Дожди продолжатся. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Зе прогнозу синоптиков, завтра временами небольшой дождь, ночью в западных областях местами с мокрым снегом, днем в центральных и южных областях без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на юге и востоке страны до 16°.

18 апреля в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, днем 19 апреля в южной части кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, 18 апреля в Украине, кроме северных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.

Дополнение

В Киевской области завтра временами небольшой дождь. Температура ночью 5-7°, днем 9-12°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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