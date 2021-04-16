Синоптики прогнозируют заморозки на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По Украине в воскресенье, 18 апреля, на поверхности почвы ожидаются заморозки, днем на выходных - до 16° тепла. Дожди продолжатся. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Зе прогнозу синоптиков, завтра временами небольшой дождь, ночью в западных областях местами с мокрым снегом, днем в центральных и южных областях без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на юге и востоке страны до 16°.
18 апреля в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, днем 19 апреля в южной части кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, 18 апреля в Украине, кроме северных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.
Дополнение
В Киевской области завтра временами небольшой дождь. Температура ночью 5-7°, днем 9-12°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.