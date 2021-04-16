Синоптики прогнозують заморозки на вихідних

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. По Україні у неділю, 18 квітня, на поверхні грунту очікуються заморозки, удень на вихідних - до 16° тепла. Дощі продовжаться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

Зе прогнозом синоптиків, завтра часом невеликий дощ, вночі у західних областях подекуди з мокрим снігом, вдень у центральних та південних областях без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни до 16°.

18 квітня у північних та північно-східних областях невеликий дощ, вдень 19 квітня у південній частині короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів; температура вночі 1-6° тепла, 18 квітня в Україні, крім північних областей, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла.

Доповнення

На Київщині завтра часом невеликий дощ. Температура вночі 5-7°, вдень 9-12°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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