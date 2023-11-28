Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий: метели и ветер до 25 м/с

29 ноября в стране порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с. Объявлен І уровень опасности - "желтый". Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

В западных областях ночью ожидаются метели, на дорогах гололедица.

В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях значительный снег.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, в Сумской и Харьковской областях днем значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром значительные дожди.

Дополнение

По состоянию на 8:30 вторника в результате снегопада и сильного ветра в Украине погибли 10 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них есть дети.

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