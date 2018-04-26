Синоптики предупредили о заморозках в Украине

"По сообщению Укргидрометцентра, 28 апреля ночью в западных и северных областях, Киевской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в пятницу на большей части территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.