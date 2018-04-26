Синоптики попередили про заморозки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У ніч на суботу 28 квітня у частині областей України можливі заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"За повідомленням УкрГідрометцентру, 28 квітня вночі у західних та північних областях, Київській області на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3 градусів", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у п'ятницю на більшості території України очікуються дощі, температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла.