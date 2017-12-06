Синоптики предупредили о порывах ветра в Западной Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Синоптики предупредили о порывы ветра на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 6 декабря во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях и на Закарпатье порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным синоптиков, 6 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность 3-го уровня.
Как сообщал УНН, в среду в Украине ожидается дождь, снег и ветер.