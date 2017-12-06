Синоптики попередили про пориви вітру на Західній Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Синоптики попередили про пориви вітру на Заході України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, 6 грудня в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.
Окрім того, за даними синоптиків, 6 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека 3-го рівня.
Як повідомляв УНН, у середу в Україні очікується дощ, сніг та вітер.