Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79250 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94118 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101186 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100556 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108182 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95440 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104047 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106279 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131269 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные

Киев  •  УНН

 • 22932 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине на выходных, 28-29 марта, ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В выходные в Украине преимущественно без осадков, лишь днем 29 апреля в западных областях небольшой дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 10-17°", - сообщили синоптики.

В начале следующей недели, в понедельник, 30 марта, в западных областях небольшой мокрый снег, понижение температуры ночью и днем до 3° мороза - 2° тепла; на остальной территории без осадков, температура на юге и востоке страны существенно не изменится, в северных и центральных областях снизится до 0-8° тепла.

Напомним, 27 марта в Украине до 17 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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