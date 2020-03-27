Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине на выходных, 28-29 марта, ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В выходные в Украине преимущественно без осадков, лишь днем 29 апреля в западных областях небольшой дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 10-17°", - сообщили синоптики.
В начале следующей недели, в понедельник, 30 марта, в западных областях небольшой мокрый снег, понижение температуры ночью и днем до 3° мороза - 2° тепла; на остальной территории без осадков, температура на юге и востоке страны существенно не изменится, в северных и центральных областях снизится до 0-8° тепла.
Напомним, 27 марта в Украине до 17 градусов тепла.