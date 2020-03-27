Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні на вихідних, 28-29 березня, очікується погода переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У вихідні в Україні переважно без опадів, лише вдень 29 березня у західних областях невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-17°", - повідомили синоптики.
На початку наступного тижня, у понеділок, 30 березня, у західних областях невеликий мокрий сніг, зниження температури вночі та вдень до 3° морозу - 2° тепла; на решті території без опадів, температура на півдні та сході країни істотно не зміниться, у північних та центральних областях знизиться до 0-8° тепла.
Нагадаємо, 27 березня в Україні до 17 градусів тепла.