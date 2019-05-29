Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В последующие трое суток в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Харьковской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра днем в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Харьковской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра днем в Карпатах местами значительные дожди, на остальной территории без осадков. Температура в западных областях ночью 10-15 °, днем 16-22 °, на остальной территории ночью 13-19 °, днем 23-29 °, в юго-восточной части до 33 °", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-18 °, днем 25-28 °.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на первые дни лета .