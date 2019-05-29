Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У наступні три доби у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра вдень в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Харківській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра вдень в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 16-22°; на решті території вночі 13-19°, вдень 23-29°, у південно-східній частині до 33°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра короткочасні дощі з грозами, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-18°, вдень 25-28°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на перші дні літа.