Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"16 марта в Украине небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, лишь на юге страны без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, 16 марта днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с . Температура ночью от 2 ° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-8 ° тепла, в Карпатах ночью и днем 1-6 ° мороза. Без осадков, лишь ночью 17 марта небольшой, на севере Левобережья умеренный дождь. Температура ночью 0-6 ° тепла, 18 марта на западе страны до 9 °, днем 10-16 ° тепла, в западных областях ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, завтра в Украине будет дождливо .