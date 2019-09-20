Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"В последующие двое суток в восточной и северной части, 23 сентября на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Температура завтра ночью 1-6°, на побережье морей до 10° тепла, в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в Карпатах в воздухе заморозки 0-3°, днем 11-18° тепла; 22-23 сентября ночью 2-9° тепла, в понедельник на севере Левобережья на почве вероятны заморозки, днем 14-20° тепла, в южной части до 24°.

Напомним, 20 сентября в Украине до 19 градусов тепла.