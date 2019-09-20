Сьогодні в Україні до 19 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні у п'ятницю, 20 вересня, місцями очікується невеликий дощ, температура повітря вдень - до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 вересня вночі місцями у західних та Одеській областях, вдень в Україні, крім крайнього заходу та Приазов'я, невеликий дощ", - зазначили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів до 10° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті та півдні країни до 19°.
У Карпатах без істотних опадів; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 1-5° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.