Сегодня в Украине до 19 градусов тепла

"20 сентября ночью местами в западных и Одесской областях, днем в Украине, кроме крайнего запада и Приазовья, небольшой дождь", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей до 10° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье и юге страны до 19°.

В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 1-5° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.