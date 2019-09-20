Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У наступні дві доби по Україні місцями невеликий дощ, подекуди заморозки, денна температура коливатиметься у межах 11-20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні дві доби у східній та північій частині, 23 вересня на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Температура завтра вночі 1-6°, на узбережжі морів до 10° тепла, в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в Карпатах у повітрі заморозки 0-3°, вдень 11-18° тепла; 22-23 вересня вночі 2-9° тепла, в понеділок на півночі Лівобережжя на ґрунті ймовірні заморозки, вдень 14-20° тепла, у південній частині до 24°.

Нагадаємо, 20 вересня в Україні до 19 градусів тепла.

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