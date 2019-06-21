Синоптики дали прогноз на первый день июля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Конец июня в Украине будет дождливым, однако уже начало июля будет преимущественно без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"27-28 июня на большей части территории Украины, 29 июня в восточных областях кратковременные дожди, грозы, 30 июня - 1 июля преимущественно без осадков", - дали синоптики ориентировочный прогноз на несколько дней.
Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, в конце периода в южных, восточных и большинстве центральных областей 27-33°.
Напомним, на следующей неделе украинцев ожидают кратковременные дожди.