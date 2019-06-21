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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз на первый день июля

Киев • УНН

 • 16546 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Конец июня в Украине будет дождливым, однако уже начало июля будет преимущественно без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на первый день июля

"27-28 июня на большей части территории Украины, 29 июня в восточных областях кратковременные дожди, грозы, 30 июня - 1 июля преимущественно без осадков", - дали синоптики ориентировочный прогноз на несколько дней.

Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, в конце периода в южных, восточных и большинстве центральных областей 27-33°.

Напомним, на следующей неделе украинцев ожидают кратковременные дожди.

Украинские Национальные Новости

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