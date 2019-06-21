Синоптики дали прогноз на перший день липня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Кінець червня в Україні буде дощовим, однак уже початок липня буде переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"27-28 червня на більшій частині території України, 29 червня у східних областях короткочасні дощі, грози, 30 червня - 1 липня переважно без опадів", - дали синоптики орієнтовний прогноз на кілька днів.
Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°, наприкінці періоду в південних, східних та більшості центральних областей 27-33°.
Нагадаємо, наступного тижня на українців очікують короткочасні дощі.