Силы ПВО ночью сбили 41 из 48 вражеских ударных БПЛА
Украинские войска сбили 41 из 48 беспилотников "Шахид", запущенных Россией из Крыма и Курской области. К обороне были привлечены зенитчики, истребители и ракетные подразделения.
В течение суток произошло 97 боевых столкновений. На фронте - Генштаб
Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24М и нанесли многочисленные удары по объектам противника, проведя за сутки 97 боевых столкновений.
Сегодня День Вооруженных Сил Украины: история создания, война с россией
Сегодня все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. ВСУ, несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, продолжают уничтожать россиян и метр за метром отвоевывать родную землю.
Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения
АЭС с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором размещена на территории восточной провинции Шаньдун.
Китай запустил экспериментальный спутник для интернет-технологий
Китай запустил экспериментальный спутник для тестирования интернет-технологий с помощью ракеты Smart Dragon-3, которая успешно вышла на целевую орбиту.
6 декабря лидеры G7 проведут онлайн-саммит с участием Зеленского
Лидеры G7 проведут онлайн-саммит 6 декабря, к которому сначала присоединится президент Украины Зеленский, чтобы обсудить глобальные проблемы.
День святого Николая. Что еще отмечаем шестого декабря
6 декабря украинцы отмечают День Святого Николая по новоюлианскому календарю, при этом традиционные обычаи, такие как дарение подарков детям, остаются неизменными. Также надо соблюдать запрет ругать детей и оскорблять пожилых людей.
Британия объявила о зимнем пакете гуманитарной помощи Украине
Великобритания предоставит почти 36,75 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине зимой, сосредоточив внимание на наиболее уязвимых слоях населения, в рамках своего обещания на 2023-2024 годы на сумму 127 млн фунтов стерлингов.
В Сенате представили пакет финансирования на $111 млрд с помощью Украине
Сенат США представил законопроект на сумму 111 миллиардов долларов на поддержку Украины - более 15 миллиардов долларов, помощь Израилю - 10,6 миллиардов долларов, а также финансирование мероприятий по охране границ. Законопроект сталкивается с партийными проблемами относительно иммиграционных и пограничных положений.
Через 36 месяцев службы: парламент обсуждает возможность демобилизации военнослужащих
Парламентский комитет Украины рассматривает варианты демобилизации мобилизованных военнослужащих после определенного срока службы, а также обсуждает способы позволить призывникам уволиться в запас или перейти на контрактную службу во время военного положения.