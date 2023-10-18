Силы обороны с помощью дронов поразили ряд российских танков возле Бахмута - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский опубликовал видеокадры об уничтожении российской бронированной техники. Возле Бахмута Донецкой области был уничтожен Т-80, а также поражены Т-72 и Т-80, передает УНН, ссылаясь на Telegram-канал Сырского.
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“Пылают российские танки под Бахмутом. Работает группа Асгард подразделения Глаза. Во взаимодействии с Ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады Лють штурмового полка Цунами, группой Шарк 28-й ОМБр и начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр уничтожили танк Т-80, а также поразили Т-72, еще один Т-80, автомобильную технику и личный состав россиян”, – говорится в сообщении.
Напомним
Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении, российские войска из-за катастрофических потерь перебрасывают сюда дополнительные силы. Об этом сообщал УНН, ссылаясь отчет спикера Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.