Силы обороны с помощью дронов поразили ряд российских танков возле Бахмута - Сырский

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“Пылают российские танки под Бахмутом. Работает группа Асгард подразделения Глаза. Во взаимодействии с Ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады Лють штурмового полка Цунами, группой Шарк 28-й ОМБр и начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр уничтожили танк Т-80, а также поразили Т-72, еще один Т-80, автомобильную технику и личный состав россиян”, – говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении, российские войска из-за катастрофических потерь перебрасывают сюда дополнительные силы. Об этом сообщал УНН, ссылаясь отчет спикера Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.