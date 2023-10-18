Сили оборони за допомогою дронів уразили низку російських танків біля Бахмута - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відеокадри про знищення російської броньованої техніки. Біля Бахмута Донецької області було знищено Т-80, а також уражено Т-72 і Т-80, передає УНН, посилаючись на Telegram-канал Сирського.
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“Палають російські танки під Бахмутом. Працює група Асгард підрозділу Очі. У взаємодії з Ротою аеророзвідки обʼєднаної штурмової бригади Лють штурмового полку Цунамі, групою Шарк 28-ї ОМБр та начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр знищили танк Т-80, а також уразили Т-72, ще один Т-80, автомобільну техніку та особовий склад росіян”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку, російські війська через катастрофічні втрати перекидають сюди додаткові сили. Про це повідомляв УНН, посилаючись звіт речника Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.