Сили оборони за допомогою дронів уразили низку російських танків біля Бахмута - Сирський

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“Палають російські танки під Бахмутом. Працює група Асгард підрозділу Очі. У взаємодії з Ротою аеророзвідки обʼєднаної штурмової бригади Лють штурмового полку Цунамі, групою Шарк 28-ї ОМБр та начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр знищили танк Т-80, а також уразили Т-72, ще один Т-80, автомобільну техніку та особовий склад росіян”, – йдеться у повідомленні.

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Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку, російські війська через катастрофічні втрати перекидають сюди додаткові сили. Про це повідомляв УНН, посилаючись звіт речника Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.