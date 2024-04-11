Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

На Херсонщине враг 6 раз штурмовал позиции украинских защитников, однако понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Также враг штурмовал на Ореховском направлении, но успеха не имел. Об этом сообщили Силы обороны юга, пишет УНН.

Детали

За сутки Силы обороны юга уничтожили 112 оккупантов, 41 единицу вооружения и военной техники. В том числе 12 орудий, 4 миномета, 20 единиц авто-бронетехники, 3 станции радиоэлектронной борьбы, одна из них - "Стриж", 2 лодки.

Также уничтожен 1 наблюдательный пункт и 3 полевых пункта боеснабжения.

Сообщается также, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 1 штурм, в районе Старомайорского. Успеха не имели.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 6 штурмов позиций украинских защитников, однако понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Силы обороны юга также сообщают, что наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов. Не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 255 разведывательных дронов - говорится в сообщении.

В течение боевых суток оккупанты совершили 6 авиационных ударов тактической авиацией с применением 4 управляемых авиабомб и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении.

Добавим

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг вновь нарастил количество дроновых атак - применил 237 FPV-дронов, 3 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 318 осколочных боеприпасов.

В результате применения FPV-дронов в Запорожье поврежден 5-ти этажный дом и админздание.

На Херсонщине вражеские войска 4 раза ударили из артиллерии по Херсону, дважды по Приднепровскому и Садовому. Обстреляны Камышаны, Дудчаны, Садовое, Белозерка, Ульяновка, Никольское, Качкаровка и Осокоровка.

В результате преступных вражеских артиллерийских обстрелов повреждены частные жилые дома, объекты критической инфраструктуры, сельхозтехника, газопровод, гаражи и гражданский автомобиль.

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами: силы ПВО уничтожили 7 беспилотников

В Новорайске ребенок травмировался в результате детонации взрывоопасного предмета. Парень 10 лет играл предметом похожим на гильзу, который взорвался у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти.

На Николаевщине врагом обстреляна из артиллерии территория Куцурубская община.

На Днепропетровщине враг обстреливал артиллерией Никополь, Мировскую и Покровскую громады. В результате обстрелов повреждены админздание, многоэтажка, заведение общественного питания, частные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские автомобили, автобус и линии электропередачи.

На Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Железнодорожное, Роботино, Малиновка, Новоандреевка и Левадное.

В результате артиллерийских обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственная постройка, гараж и гражданский автомобиль.

Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях