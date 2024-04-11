Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  103648 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  139233 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  134326 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  131363 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116703 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  97329 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115793 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115573 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114514 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108248 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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9 апреля 2024, 13:31  •  195477 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  413450 просмотра

Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

Подразделения Объединенных сил на юге уничтожили 112 оккупантов, 41 единицу вооружения и военной техники. Но враг продолжает попытки штурмов на Херсонщине и на Ореховском направлении.

Война •   •  10818 просмотра
Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

Захватчики на оккупированной Херсонщине минируют аграрные поля - Центр сопротивления

российские войска активно минируют сельскохозяйственные земли во временно оккупированной Херсонской области, подвергая опасности гражданское население и препятствуя фермерской деятельности.

Война •   •  10137 просмотра
Захватчики на оккупированной Херсонщине минируют аграрные поля - Центр сопротивления

На Луганщине оккупанты заставляют шахтеров становиться на воинский учет - Лысогор

На оккупированной части Луганской области россияне заставляют шахтеров регистрироваться на военную службу, угрожая задержать зарплату и отстранить их от работы, если они не подчинятся.

Общество •   •  11020 просмотра
На Луганщине оккупанты заставляют шахтеров становиться на воинский учет - Лысогор

Кипер заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру

Олег Кипер, глава Одесской областной государственной администрации, заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру.

политика •   •  11701 просмотра
Кипер заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру

На оккупированной Луганщине критически не хватает лекарств, местные ищут препараты по объявлениям - ОВА

В оккупированной Россией части Луганской области наблюдается критическая нехватка медикаментов, что заставляет местных жителей искать лекарства среди знакомых и соседей из-за разрушения инфраструктуры и отсутствия регулярных поставок со стороны оккупантов.

Общество •   •  11935 просмотра
На оккупированной Луганщине критически не хватает лекарств, местные ищут препараты по объявлениям - ОВА

240 тысяч потребителей в Харьковской области остались без света после атаки рф - ОВА

Около 240 000 абонентов в Харьковской области остались без электроэнергии после российского ракетного обстрела энергетической инфраструктуры.

Общество •   •  13738 просмотра
240 тысяч потребителей в Харьковской области остались без света после атаки рф - ОВА

В Кировоградской области есть повреждения домов после вражеской атаки накануне - ОВА

В Кировоградской области комиссия начала оценивать повреждения жилых домов и хозяйственных построек после вражеского обстрела в Александрийском районе, сейчас зафиксировано 6 домов, а специалисты консультируют жителей относительно подачи заявлений на возмещение убытков.

Общество •   •  14352 просмотра
В Кировоградской области есть повреждения домов после вражеской атаки накануне - ОВА

Производитель медицинских турникетов обвиняет Нацгвардию в сговоре с победителем одного из тендеров: что известно

Компания "Сич Украина", производитель медицинских турникетов, обвиняет Национальную гвардию в сговоре с победителем тендера на поставку турникетов стоимостью 51 миллион гривен, утверждая, что условия были прописаны под одного конкретного поставщика.

Общество •   •  13360 просмотра
Производитель медицинских турникетов обвиняет Нацгвардию в сговоре с победителем одного из тендеров: что известно

С начала года Украина больше всего экспортировала товара в Польшу, Испанию и Китай

С января по март 2024 года Украина импортировала товаров на сумму $16 млрд и экспортировала товаров на $10 млрд, а крупнейшими направлениями экспорта были Польша, Испания и Китай.

Экономика •   •  13558 просмотра
С начала года Украина больше всего экспортировала товара в Польшу, Испанию и Китай

Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Словакию на межправительственные консультации, чтобы обсудить сотрудничество в энергетике, логистике, торговле, поддержку украинской Формулы мира, подписание двусторонних документов и евроинтеграционные стремления Украины.

политика •   •  12785 просмотра
Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира