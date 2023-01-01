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Силы обороны отбили вражеские атаки около 9 населенных пунктов - Генштаб ВСУ

Силы обороны отбили вражеские атаки около 9 населенных пунктов - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 429003 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались триста двенадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов с РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется. Кроме того, враг запустил тринадцать иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны Украины. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны!", - пишет Генштаб ВСУ.

Детали

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясная Поляна Черниговской области; Нововасильевка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходино, Горки, Искрисковщина, Краснополье на Сумщине и Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва на Луганщине и Червонопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них - Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник не прекращает обстреливать Временку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское в Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксирован огонь оккупантов в более чем 20 населенных пунктах. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты продолжают террор мирного населения. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков.

30 декабря прошлого года, в Запорожской области, потери врага составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники различных типов. Информация о ликвидированных захватчиках пока уточняется.

В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг усилил контрразведывательные мероприятия. Проводит розыск проукраински настроенного населения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса, а наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БпЛА оккупантов.

Цитата

"С Новым годом! Одержим победу вместе! Слава Украине!", - добавляет Генштаб.

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