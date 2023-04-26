Силы обороны отбили 43 атаки противника на трех направлениях - Генштаб

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«Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

«Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области», - информирует Генштаб.

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Отмечается, что на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

«На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области», - говорится в сообщении.