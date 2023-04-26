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Сили оборони відбили 43 атаки противника на трьох напрямках – Генштаб

Сили оборони відбили 43 атаки противника на трьох напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 256136 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 43 атаки противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

«Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області», - інформує Генштаб.

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Зазначається, що на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

«На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області», - йдеться в повідомленні.

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