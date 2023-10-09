Силы обороны имели частичный успех в районах севернее Копанов и Новопрокоповки и западнее Вербового
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинские военные имели частичный успех в районах севернее Копанов и севернее Новопрокоповки, а также западнее Вербового Запорожской области. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Во время ведения наступательной операции на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины имели частичный успех в районах севернее Копанов и севернее Новопрокоповки, а также за прошедшие сутки западнее Вербового Запорожской области", - рассказал Ковалев.
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Аналитики Института изучения войны сообщали, что российские войска усиливают минирование в районе Роботино-Вербово и пытаются закрепить украинские силы на участках фронта подальше от западной Запорожской области.