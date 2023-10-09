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Сили оборони мали частковий успіх в районах північніше Копанів та Новопрокопівки й західніше Вербового

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українські військові мали частковий успіх в районах північніше Копанів та північніше Новопрокопівки, а також західніше Вербового Запорізької області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Під час ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку Сили оборони України мали частковий успіх в районах північніше Копанів та північніше Новопрокопівки, а також минулої доби західніше Вербового Запорізької області», - розповів Ковальов.

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська посилюють мінування в районі Роботине-Вербове та намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної Запорізької області.

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