Сили оборони мали частковий успіх в районах північніше Копанів та Новопрокопівки й західніше Вербового

Цитата

«Під час ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку Сили оборони України мали частковий успіх в районах північніше Копанів та північніше Новопрокопівки, а також минулої доби західніше Вербового Запорізької області», - розповів Ковальов.

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська посилюють мінування в районі Роботине-Вербове та намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної Запорізької області.