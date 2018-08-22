Сельхозпроизводители приступили к уборке гречки

По данным пресс-службы, сегодня гречихи намолочено 5,7 тыс. тонн с 4,8 тыс. га (4%), при урожайности 11,8 ц/га, а также проса - 3,6 тыс. тонн с 2, 0 тыс. га (4%) при урожайности 18,2 ц/га.



Напомним, в Минагрополитики прогнозировали, что урожай зерна в этом году составит более 60 млн тонн.



Как сообщал УНН, в Украине сегодня сельхозпроизводители собрали около 34,2 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 га, что составляет 100% от прогнозируемых площадей.