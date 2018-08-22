Сільгоспвиробники приступили до збирання гречки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні на сьогодні розпочато збирання гречки, якої вже намолочено майже 6 тис. тонн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.
За даними прес-служби, на сьогодні гречки намолочено 5,7 тис. тонн з 4,8 тис. га (4%), при врожайності 11,8 ц/га, а також проса – 3,6 тис. тонн з 2,0 тис. га (4%) при врожайності 18,2 ц/га.
Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозували, що врожай зерна цього року становитиме понад 60 млн тонн.
Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні сільгоспвиробники зібрали близько 34,2 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 га, що становить 100% від прогнозованих площ.