Сила маленьких шагов: вместе с "Flint", "Chipster's", "Сан Саныч" и "Big Bob" к большой Победе

Детали

Банк инициативы составляет 20 000 375 грн, из которых первый миллион на рации уже собран благодаря потребителям и снекам. Так как именно помочь нашим военным на фронте? Все очень просто:

1. Ищи в магазинах упаковки “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Саныч”, “Big Bob” с пометкой “Героям на связь’”.

2. Внутри пачки найди фишку.

3. Заходи на https://dobro.snack.in.ua/ и регистрируй код с фишки (также на сайте доступна ссылка на бот в Телеграмме или Вайбере для регистрации).

4. Получи 5 грн и отправляй их одним кликом на рации Защитникам или на свой мобильный счет. Конечно, решать именно тебе, но помни, что Героям очень нужна наша помощь!

Приобщиться к таким инициативам сейчас чрезвычайно важно. А в нашей ситуации еще и невероятно вкусно.

Что касается причины сбора – приобретения раций: на фронте они ох как нужны. Часто они становятся не просто средством связи, но и мощным оружием и настоящим спасением. Благодаря им Защитники оперативно передают данные, корректируют артиллерию и координируют свои действия.

Кстати, инициатива по поддержке наших Героев уже не первая для “Star Brands” – группы компаний, объединяющей украинские снековые бренды. Как социально ответственный бизнес, она с первого дня войны помогает ВСУ. “Star Brands” гордится, что является украинским бизнесом, исповедует украинские ценности и поддерживает экономику страны. Как и каждый из нас, ведь даже небольшие, но совместные шаги прокладывают путь к общей мечте – жить в свободном мирном государстве.

Украинцы уже не раз удивляли мир своей сплоченностью и готовностью помогать Защитникам защищать Родину. Причем действуем мы всегда быстро и без лишних слов: видим запрос на нужды ВСУ – и за короткий срок вместе собираем необходимые средства. Делаем это через волонтеров, благотворительные фонды или социальные инициативы, предложенные бизнесом.

Так что ищи акционные пачки со снеками “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Саныч”, “Big Bob”, наслаждайся вкусом, помогай ВСУ и делись с друзьями этой замечательной инициативой!