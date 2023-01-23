Сила маленьких кроків: разом із “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” та “Big Bob” до великої Перемоги

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 9598 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 19964 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 31640 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 41836 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 73533 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 50086 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 104103 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 75777 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61930 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119446 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5.9м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 46326 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 36768 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 92872 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37323 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33533 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 73544 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 93663 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 104111 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 226438 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 275873 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 34048 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37829 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29899 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34130 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49563 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Сила маленьких кроків: разом із “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” та “Big Bob” до великої Перемоги

Київ • УНН

 • 2377985 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Взявши участь у новій соціальній ініціативі від українських снеків, ти можеш долучитися до збору коштів на рації нашим Захисникам, передає УНН.

Сила маленьких кроків: разом із “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” та “Big Bob” до великої Перемоги

Деталі

Банка ініціативи становить 20 000 375 грн, з яких перший мільйон на рації вже зібраний завдяки споживачам та снекам. То як саме допомогти нашим військовим на фронті? Все дуже просто:

1. Шукай у магазинах упаковки “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич”, “Big Bob” із позначкою “Героям на зв’язок”.

2. Всередині пачки знаходь фішку.

3. Заходь на https://dobro.snack.in.ua/ та реєструй код з фішки (також на сайті доступно посилання на бот в Телеграмі чи Вайбері для реєстрації).

4. Отримай 5 грн та відправляй їх одним кліком на рації Захисникам або на свій мобільний рахунок. Звісно, вирішувати саме тобі, але пам’ятай, що Героям дуже потрібна наша допомога!

Долучитися до таких ініціатив зараз надзвичайно важливо. А в нашій ситуації ще й неймовірно смачно.

Стосовно ж причини збору – придбання рацій: на фронті вони ох як потрібні. Часто вони стають не просто засобом зв’язку, а й потужною зброєю та справжнім порятунком. Завдяки їм Захисники оперативно передають дані, коригують артилерію та координують свої дії.

До речі, ініціатива щодо підтримки наших Героїв вже не перша для “Star Brands” – групи компаній, що об’єднує українські снекові бренди. Як соціально відповідальний бізнес, вона з першого дня війни допомагає ЗСУ. “Star Brands” пишається, що є українським бізнесом, сповідує українські цінності й підтримує економіку країни. Як і кожен з нас, адже навіть невеликі, але спільні кроки прокладають шлях до спільної мрії – жити у вільній мирній державі.

Українці вже не раз дивували світ своєю згуртованістю й готовністю допомагати Захисникам боронити Батьківщину. Причому діємо ми завжди швидко й без зайвих слів: бачимо запит на потреби ЗСУ – і за короткий строк разом збираємо необхідні кошти. Робимо це через волонтерів, благодійні фонди або соціальні ініціативи, запропоновані бізнесом.

Тож шукай акційні пачки зі снеками “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич”, “Big Bob”, насолоджуйся смаком, допомагай ЗСУ та ділися з друзями цією чудовою ініціативою!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02