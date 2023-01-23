Сила маленьких кроків: разом із “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” та “Big Bob” до великої Перемоги

Деталі

Банка ініціативи становить 20 000 375 грн, з яких перший мільйон на рації вже зібраний завдяки споживачам та снекам. То як саме допомогти нашим військовим на фронті? Все дуже просто:

1. Шукай у магазинах упаковки “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич”, “Big Bob” із позначкою “Героям на зв’язок”.

2. Всередині пачки знаходь фішку.

3. Заходь на https://dobro.snack.in.ua/ та реєструй код з фішки (також на сайті доступно посилання на бот в Телеграмі чи Вайбері для реєстрації).

4. Отримай 5 грн та відправляй їх одним кліком на рації Захисникам або на свій мобільний рахунок. Звісно, вирішувати саме тобі, але пам’ятай, що Героям дуже потрібна наша допомога!

Долучитися до таких ініціатив зараз надзвичайно важливо. А в нашій ситуації ще й неймовірно смачно.

Стосовно ж причини збору – придбання рацій: на фронті вони ох як потрібні. Часто вони стають не просто засобом зв’язку, а й потужною зброєю та справжнім порятунком. Завдяки їм Захисники оперативно передають дані, коригують артилерію та координують свої дії.

До речі, ініціатива щодо підтримки наших Героїв вже не перша для “Star Brands” – групи компаній, що об’єднує українські снекові бренди. Як соціально відповідальний бізнес, вона з першого дня війни допомагає ЗСУ. “Star Brands” пишається, що є українським бізнесом, сповідує українські цінності й підтримує економіку країни. Як і кожен з нас, адже навіть невеликі, але спільні кроки прокладають шлях до спільної мрії – жити у вільній мирній державі.

Українці вже не раз дивували світ своєю згуртованістю й готовністю допомагати Захисникам боронити Батьківщину. Причому діємо ми завжди швидко й без зайвих слів: бачимо запит на потреби ЗСУ – і за короткий строк разом збираємо необхідні кошти. Робимо це через волонтерів, благодійні фонди або соціальні ініціативи, запропоновані бізнесом.

Тож шукай акційні пачки зі снеками “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич”, “Big Bob”, насолоджуйся смаком, допомагай ЗСУ та ділися з друзями цією чудовою ініціативою!