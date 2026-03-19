Сибига призвал усилить санкции против рф из-за рисков эскалации в Европе

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Андрей Сибига призвал усилить санкции и арестовывать теневой флот рф из-за угрозы Европе. Глава МИД Украины настаивает на принятии 20-го пакета санкций ЕС.

Рост цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке может повысить риски эскалации российской агрессии в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

На этом фоне чиновник призвал к усилению санкционного давления на россию. По словам министра, нынешняя ситуация на энергетических рынках напрямую влияет на ситуацию с безопасностью в Европе.

Рост цен на энергоносители вследствие эскалации на Ближнем Востоке увеличивает риск эскалации российской агрессии в Европе. Чтобы смягчить это влияние, давление на россию следует не уменьшать, а наоборот резко усилить

- подчеркивает Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что необходимо действовать решительно, в частности в отношении российского теневого флота. По его словам, танкеры следует не только останавливать, но и арестовывать. Также министр призвал расширить индивидуальные санкции и ввести запрет на въезд в ЕС для российских боевиков.

Отдельно он отметил, что 20-й пакет санкций Европейского Союза должен быть принят без промедлений, а любой "шантаж со стороны отдельных государств-членов по несвязанным вопросам должен быть прекращен решительными действиями"

Санкции против россии - это больше, чем просто поддержка Украины или выражение солидарности с украинцами. ЕС вводит санкции против россии ради себя, чтобы противостоять агрессивной военной машине россии, которая представляет угрозу для каждой европейской семьи. То же самое касается репарационного кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины - эти деньги не являются благотворительностью; это инвестиция в противодействие российской агрессии и поддержку мира в Европе. Все эти шаги являются критически важными стратегическими вопросами безопасности для всей Европы, и они являются срочными

- подчеркнул министр.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих" заявил, что один из самых эффективных путей усиления давления на россию заключается в блокировании ее "теневого флота" и связанных с ним схем обхода санкций.

Алла Киосак

