Скоростной поезд насмерть сбил мужчину во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Скоростной поезд сообщением "Одесса - Перемышль" насмерть сбил мужчину во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Сегодня, 13 сентября, около 8:20 в Мостиское отделение полиции поступило сообщение от дежурной железнодорожной станции "Судовая Вишня" о том, что на перегоне скоростной поезд сообщением "Одесса-Перемышль" совершил наезд на человека. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили личность погибшего - 41-летнего местного жителя.
Также устанавливаются обстоятельства его гибели, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, труп нашли на месте пожара в поле под Полтавой.