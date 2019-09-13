Швидкісний потяг на смерть збив чоловіка на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Швидкісний потяг сполученням "Одеса - Перемишль" на смерть збив чоловіка на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"Сьогодні, 13 вересня, близько 8:20 в Мостиське відділення поліції надійшло повідомлення від чергової залізничної станції "Судова Вишня" про те, що на перегоні швидкісний потяг сполученням "Одеса-Перемишль" здійснив наїзд на людину. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили особу загиблого - 41-річного місцевого жителя.
Також встановлюються обставини його загибелі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, труп знайшли на місці пожежі у полі під Полтавою.