Труп знайшли на місці пожежі у полі під Полтавою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Тіло чоловіка виявили на місці пожежі сухої трави, яка сталася поблизу села Терешки у Полтавській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"12 вересня на відкритій території, поблизу села Терешки Полтавського району, виникла пожежа сухої трави на площі 0,035 га", - зазначили в управлінні.
Збитки та причина пожежі – встановлюються.
"На місці пожежі виявлено тіло громадянина Б. 1937 року народження, яке для встановлення причини смерті направлено до Полтавського обласного бюро СМЕ", - додали у підрозділі ОДА.
Обставини загибелі з’ясовуються.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловік спалював траву і підірвався на снаряді.