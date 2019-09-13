Труп знайшли на місці пожежі у полі під Полтавою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Тіло чоловіка виявили на місці пожежі сухої трави, яка сталася поблизу села Терешки у Полтавській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

"12 вересня на відкритій території, поблизу села Терешки Полтавського району, виникла пожежа сухої трави на площі 0,035 га", - зазначили в управлінні.

Збитки та причина пожежі – встановлюються.

"На місці пожежі виявлено тіло громадянина Б. 1937 року народження, яке для встановлення причини смерті направлено до Полтавського обласного бюро СМЕ", - додали у підрозділі ОДА.

Обставини загибелі з’ясовуються.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік спалював траву і підірвався на снаряді.

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