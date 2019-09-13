Труп нашли на месте пожара в поле под Полтавой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Тело мужчины обнаружили на месте пожара сухой травы, который произошел вблизи села Терешки в Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"12 сентября на открытой территории вблизи села Терешки Полтавского района возник пожар сухой травы на площади 0,035 га", - отметили в управлении.
Убытки и причина пожара - устанавливаются.
"На месте пожара обнаружено тело гражданина Б. 1937 года рождения, которое для установления причины смерти направлено в Полтавское областное бюро СМЭ", - добавили в подразделении ОГА.
Обстоятельства гибели выясняются.
Напомним, в Житомирской области мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде.